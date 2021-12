Zlatan Ibrahimovic si racconta nel suo nuovo libro 'Adrenalina', in uscita domani. L'attaccante svedese del Milan rivela al Corriere della Sera: "Il futuro un po’ mi preoccupa. Con i 40 anni è arrivata un po’ d’ansia. Farò l’allenatore? Non lo so, è così stressante... Farò qualcosa capace di darmi adrenalina. Ma finché reggo, faccio il centravanti. Voglio giocarmi lo scudetto fino all’ultima giornata. E andare al Mondiale in Qatar".