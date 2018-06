Zlatan Ibrahimovic sempre protagonista. Il centravanti svedese, seppur non convocato per i Mondiali, è stato in Russia per la ESPN, ai cui microfoni ha parlato del rendimento della Svezia nella rassegna iridata.



Queste le sue dichiarazioni: "Ho l'impressione che avrei potuto fare meglio rispetto a loro, ma è una mia sensazione". Ha poi proseguito: "A un certo punto è arrivato un momento in cui mi sono detto che dovevo lasciarli fare e fargli godere il Mondiale, ho messo da parte ogni cosa".