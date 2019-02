Ancora una volta le parole di Zlatan Ibrahimovic non passano inosservate, l’attaccante dei Los Angeles Galaxy questa volta si è espresso riguardo al finale della famosissima serie tv Game of Thrones, atteso per il prossimo aprile. Durante una serata dedicata alla franchigia di Los Angeles, il presentatore e comico di Fox Sport Rob Stone ha chiesto a Zlatan come finirà il Trono di Spade, l’attaccante ha colto l'occasione per rispondere a modo suo dichiarando: “Finirà con me sul trono”.