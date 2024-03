Ibrahimovic: 'In Arabia Saudita per il Milan? Si lavora sempre. Contenti di Pioli, deve continuare così'

Zlatan Ibrahimovic pensa al suo Milan anche in Oriente. Queste le parole del primo consulente del presidente Gerry Cardinale sulla società rossonera, ai microfoni di Sky: "Qui per il lavoro del Milan? E' bello esserci, è la prima volta in Arabia Saudita. Sono un grande fan della Ferrari, spero che possa vincere il Gran Premio. Poi certo, per il Milan si lavora sempre".



SULLA NUOVA AVVENTURA - "Sto crescendo, sto imparando e sto lavorando. Si studia, mi piace tanto avere responsabilità ma faccio un passo alla volta. Voglio fare il più possibile"



SU PIOLI - "Deve continuare come sta facendo, siamo contenti di lui e deve andare avanti così"-