Buone notizie per Zlatan Ibrahimovic anche se non dal recupero del suo infortunio che procede normalmente secondo tabella di marcia. L'attaccante svedese però rischiava una squalifica fino a 3 anni da parte della Uefa per il rapporto che una delle sue aziende aveva con un sito di scommesse.



Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna e da RMC Sport in Francia il rapporto di collaborazione fra le parti è stato interrotto da Zlatan Ibrahimovic che, così facendo, si è messo al riparo da qualsiasi sanzione da parte degli organi di controllo della federcalcio europea.