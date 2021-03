Nel corso della lunga intervista con Fabio Fazio per "Che tempo che fa", Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di due grandi campioni del passato: “Quando firmai per l’Ajax mi paragonavano a Marco van Basten. Iniziai bene per un paio di partite, ma poi non ero al suo livello, mi mettevano troppa pressione. Maradona è l’icona del calcio, lo cercavo sempre nelle figurine da bambino ma non lo trovavo mai. Alla fine l’ho visto dal vivo ed era pure meglio.