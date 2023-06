A mente freddaha voluto lasciare un messaggio sui suoi profili social. Dopo aver annunciato il ritiro alla fine dell'ultima partita del Milan, lo svedese in questi minuti ha pubblicato una foto dei suoi piedi accompagnata da un testo col quale ha ripercorso tutta la sua carriera: ". Sono nato a Malmo. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Sono cresciuto a Milano e ho avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e mi sono divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova patria a Milano".“Mi sono fatto da me. E l’eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi.Grazie di tutto. Mino, ce l’abbiamo fatta! La corsa è finita. È stato un viaggio fantastico. Mi manchi”.