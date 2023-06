Il Milan vuole inserire una nuova figura all’interno della propria struttura lavorativa. L’idea è quella di portare in rossonero una professionalità di spessore che conosca il mondo Milan e che possa fungere da raccordo tra la dirigenza e la squadra. Tradotto in parole povere: un club manager.



PRIMO CONTATTO- Scaroni lo ha ammesso in una intervista a Il Corriere dello Sport: il Milan aspetta Ibrahimovic. Secondo quanto appreso, c’è stato un primo contatto con il campione di Malmoe, una chiacchierata interlocutoria. Zlatan al momento non è così convinto di accettare il ruolo di club manager, vuole prendersi il suo tempo per scegliere quello che sarà il suo nuovo percorso professionale. Il Milan aspetterà ancora qualche giorno prima di virare su un altro obiettivo ma la prima scelta resta Ibrahimovic.