Missione compiuta, anche se con qualche patema di troppo. Il Milan, campione d'inverno, riprende il volo con una bella vittoria sul campo del Bologna. Rafael Leao non è più una sorpresa e ha convinto anche da trequartistacancellando la brutta prova offerta contro l'Atalanta.( complici i problemi fisici di Kjaer). Forse distratto da una settimana di aspre polemiche- Dall'eterno Zlatan Ibrahimovic era lecito aspettarsi una reazione diversa all'episodio che lo aveva visto protagonista in negativo nel derby. L'attaccante svedese è sceso in campo condizionato dal recente scontro fisico e verbale con Romelu Lukaku. Questo nonostante la difesa netta e forte di Paolo Maldini nel pre-partita a Sky: "Ibra era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci. Io credo che comunque abbia difeso i suoi compagni che sono stati aggrediti da Lukaku senza ragione. Però davvero abbiamo parlato troppo di questa cosa. Siamo pronti a difendere in ogni modo il nostro giocatore, il razzismo non ha nulla a che vedere con Ibra".- Negli oltre vent'anni di carriera Zlatan Ibrahimovic ha fatto leva sul proprio ego. Una spinta a lavorare sempre al massimo, a migliorarsi giorno dopo e giorno. Cercando nuove sfide e nuovi rivali.. Vuole sempre dimostrare, nonostante i 40 anni e i tanti titoli ottenuti, di non avere punti deboli. Per questo si è incaricato della battuta di due dei tre calci di rigore concessi al Milan nelle ultime tre partite: a Cagliari aveva fatto centro, oggi ha fallito il quarto sui sette totali da lui calciati. Chissà che dalla prossima non lasci definitamente la battuta a un cecchino come Franck Kessie. Il primo passo, però, sarà quello di mettersi alle spalle la storia con Lukaku.