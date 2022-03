Quando parla, Zlatan Ibrahimovic graffia e lascia il segno. In un’intervista rilasciata alla Bild, l’attaccante rossonero ha toccato, tra i vari argomenti, la questione Pallone d’Oro: "Si tratta di un premio politico, cercano Mister Perfect. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcun altro, ma per me non cambia nulla. Non mi rende migliore o peggiore".



PENSIERO BUNDESLIGA - Lo svedese, impegnato in questi giorni negli spareggi per il Qatar con la sua nazionale, ha parlato anche di Germania e campionato tedesco: "Ero curioso della Bundesliga e di una squadra come il Bayern Monaco, è un club incredibile. Ogni volta che ho giocato contro di loro si potevano vedere gli impianti, lo stadio, l'organizzazione. La storia del club è impressionante".