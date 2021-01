La lite tra lo svedese e Lukaku esonda da San Siro e si trasferisce in rete.Come scrive il Corriere della Sera la scena madre del derby di Coppa Italia di martedì, la lite furibonda tra Ibrahimovic e Lukaku, rischia di lasciare degli strascichi che esulano dal ristretto campo pallonaro. Che già si è diviso tra chi ritiene che i riferimenti ai riti voodoo del milanista nei confronti dell’interista siano «cose di campo» (Antonio Conte dixit) e chi invece vi ha ravvisato uno spiacevole retrogusto razzista.Il fatto però è che Ibra ai primi di marzo lascerà Milanello per partecipare a un altro «campionato»,. Ebbene, tra molti di costoro, almeno sui social (twitter in primis), vi è già una robusta componente che si è iscritta alla seconda lettura riguardo alla «grande lite». Ovvero che lo svedese avrebbe travalicato l’insulto per l’insulto, esondando nel razzismo vero e proprio.dice un utente , mentre un altro ironizza:«Non vedo l’ora di sentire che insulti razzisti Ibrahimovic rivolgerà ai cantanti al prossimo festival di Sanremo». Oppure : «Che ne he ne dice la Rai del superospite di Sanremo che è un razzista spudorato? Io non lo vorrei pagare coi miei soldi, grazie». E così via. E , in attesa di vedere se questo, da sentiment iniziale sui social, possa trasformarsi in una valanga di «Ibra, no grazie», sarebbe curioso anche capire a che partito si iscrivono il dg della Rai Salini e Amadeus.