Zlatan Ibrahimovic vuole restare al Milan anche nella prossima stagione per giocare anche il Mondiale in Qatar con la Svezia, quindi è pronto a rinnovare il contratto in scadenza a giugno.



Intanto i dirigenti rossoneri sono alla finestra sul mercato per prendere un nuovo attaccante più giovane nel prossimo mercato estivo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan sta seguendo con interesse il canadese Jonathan David (classe 2000 del Lille, dove giocano gli altri due obiettivi rossoneri Botman in difesa e Renato Sanches a centrocampo) e il 22enne svedese Alexander Isak della Real Sociedad.