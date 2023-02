Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di Charles De Ketelaere, usando un paragone importante con... se stesso.



DE KETELAERE - "L'ho visto bene. Rivedo me stesso in lui, quando ho fatto il primo passo da professionista fuori dal mio Paese non è stato facile. Per lui è difficile essere lontano dal suo Paese e dalla sua famiglia. Tutti gli stanno dando una mano, poi appena si sblocca non si fermerà più. Deve solo sbloccarsi e fare quello che il mister vuole da lui".