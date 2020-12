Rod Fanni, bandiera e leggenda dell’Olympique Marsiglia, ha parlato a Pianetamilan.it, soffermandosi sulle tante sfide contro Zlatan Ibrahimovic in PSG-OL (Ligue 1) e LA Galaxy-Montreal Impact (MLS): "Ho affrontato Zlatan tante volte in Ligue 1 e devo dire che è una persona arrogante e presuntuosa. Ma credo che è solo l’immagine che lui vuole dare di sé in pubblico perché conosco tanti giocatori che ci hanno giocato insieme al PSG e mi hanno detto che è tutto tranne che strafottente. A quanto pare lui è come un fratello maggiore che protegge i suoi compagni di squadra e fa di tutto per aiutare la sua squadra a vincere le partite. Secondo me però c’è una grande differenza tra l’Ibrahimovic il giocatore e l’Ibrahimovic l’uomo. Noi due in Olympique Marsiglia-PSG siamo venuti alle mani tante volte e spesso volevo dargliene anche...".