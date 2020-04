Ha ancora voglia di giocare. Zlatan Ibrahimovic non vuole chiudere la carriera con la Serie A che non riprende o riprenderà in maniera diversa da come ci siamo abituati a conoscerla. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport lo svedese sta valutando tutte le possibilità. Compresa quella di restare al Milan. Zlatan è un'eccezione al progetto, non rispetta i criteri di linea verde e contenimento dei costi, ma è un importante biglietto da visita sul piano commerciale. Di questo è consapevole chi comanda in casa rossonera, che ancora non ha parlato con lui di futuro.



RIFLESSIONI - Restano però tanti punti di domanda. L'addio di Boban ha aperto una voragine, il rapporto con Gazidis va tutto costruito. Al momento Ibrahimovic è amareggiato per quello che è successo, ma non esclude nulla, nessun progetto. Anche quello di continuare, se non al Milan, in Italia. La sua seconda casa. I soldi non sono tutti, anche Raiola ha fatto più volte capire che l'aspetto economico incide ormai in maniera meno rilevante. Toccherà a Zlatan decidere.