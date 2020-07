Zlatan Ibrahimovic è il trascinatore del Milan. L'attaccante svedese aspetta una telefonata dalla dirigenza per capire che cosa succederà da agosto in poi. Il suo contratto è in scadenza e da tempo sta lanciando messaggi al club per un incontro chiarificatore. Non ha mai nascosto di voler rimanere al Milan anche la prossima stagione, ma non ha ancora ricevuto alcuna offerta economica. Come si legge sul Corriere dello Sport, Elliott vuole valutare ogni rischio, calcolare tutte le possibilità, i pro e i contro di avere Ibrahimovic in rosa. La punta chiede un ingaggio di 6 milioni di euro netti all’anno per restare, ma sarebbe disposto a rivedere la cifra verso il basso. Se Ibra resta è perché avrà la certezza di essere titolare, altrimenti potrebbe valutare altre opzioni come il ritorno in Svezia, nella squadra dell’Hammarby, società di cui è proprietario. Ma il Milan è la sua priorità.