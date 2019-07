Veste già capi Adidas bianconeri, lui testimonial Nikepic.twitter.com/PcSqwQLUF8 — Buubu (@Bubu_Inter) 3 luglio 2019

Secondo il Corriere della Sera, i bianconeri gli chiedono di rifiutare altre destinazioni (come Napoli e Roma) e dinell'estate del 2020 a soli dodici mesi dalla scadenza del suo contratto a prezzo di saldo. A proposito di saldi, La Repubblica scrive cheha scritto su Twitter: "È sempre bello tornare a casa. Siamo tutti cattivi è una storia mal raccontata".E in una story pubblicata su Instagram si vedeguidare una moto d'acqua sul lago di Como. Particolare: indossa un paio diche è anche il suo.In un'altra story si vedono dei video di Icardi e Wanda con queste scritte in sovrimpressione: FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com