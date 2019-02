Secondo il Corriere dello Sport, c'è anche il Napoli tra le possibili destinazioni di Mauro Icardi, ormai in rotta di collisione con l'Inter: "Maurito ha capito che la cosa che gli interessa davvero (la fascia da capitano) non tornerà sul suo braccio. E allora è inevitabile riflettere sul domani partendo da un punto fermo: la sua carriera la vede in Italia, non all’estero. Prima di virare su Cristiano Ronaldo, la Juventus aveva pensato a lui e magari se cederà Dybala, Paratici potrebbe tornare alla carica. E poi c’è il Napoli che lo aveva già cercato nel 2016 per sostituire Higuain e che ha Ancelotti, suo grande estimatore. Entrambe le soluzioni non vanno scartate.

Con il Napoli va trovata un’intesa sull’importo del contratto. Perché se non firmerà a 6,5 milioni netti più bonus con l’Inter, difficilmente Mauro lo farà con De Laurentiis a meno che quest’ultimo non superi quota 7-8 milioni".