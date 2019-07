L’attaccante dell’Inter da qualche giorno è accostato con maggiore forza alla capitale nell’ambito dell’affare che dovrebbe portare Dzeko a Milano.e il temporeggiare delLa Roma ci proverà comunque pure perché non arrivano ancora segnali positivi da Higuain che continua a voler restare alla Juve dopo l’addio di Kean e quello probabile di Dybala.Già a inizio giugno, il ds giallorosso Petrachi aveva provato a chiedere Icardi, incassando il rifiuto del nerazzurro. In queste ultime ore però si sta provando a intavolare una trattativa che coinvolgerebbe anche Dzeko e che accontenterebbe entrambi i club, con uni in favore dell’Inter. La Roma torna un’opzione concreta, anche perché è arrivata l’apertura dello stesso Icardi. Una mossa per mettere fretta al Napoli? Può darsi, ma ora la Roma ci crede. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com