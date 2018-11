L'Argentina batte 2-0 il Messico grazie ai primi gol in nazionale di Icardi e Dybala, entrato nel finale proprio al posto dell'interista e a segno su assist di Simeone. Nelle altre amichevoli tra sudamericane sono andati in rete anche l'ex juventino Vidal (doppietta) e Joel Campbell (Frosinone), decisivo su rigore per la vittoria della Costa Rica contro il Perù.



Nazionali - Amichevoli



Argentina-Messico 2-0

2' Icardi, 87' Dybala



Cile-Honduras 4-1

8' e 35' rig. Vidal, 40' Lopez (H), 61' Alexis Sanchez, 84' rig. Nicolas Castillo



Perù-Costa Rica 2-3

20' Flores (P), 42' McDonald, 54' Cruz, 73' Farfan (P), 77' rig. Joel Campbell



Panama-Ecuador 1-2

58' Cifuente, 84' Cummings (P), 88' Enner Valencia