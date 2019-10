"C'era la possibilità di portarlo al Milan, sarebbe stato più comodo per me e la famiglia".; ma quel retroscena raccontato da Wanda Nara a Tiki Taka ha una sua verità, perché davvero si è aperta una strada poi immediatamente chiusa dai protagonisti della trattativa dell'estate. Durante gli ultimi 3 giorni di mercato, in pieno caos, si è cercata una sistemazione in tutti i modi per Icardi;, un'idea nata da chi ha affiancato Wanda Nara nella gestione di Mauro.- La reazione è stata fredda:viste le complicazioni nelle tempistiche dell'operazione così come l'ostacolo dell'. Un'idea appunto, un tentativo nella confusione degli ultimi giorni di agosto in cui si è temuto che Icardi potesse rimanere da separato in casa e si è provato a prospettare qualsiasi soluzione al gruppo Suning pur di liberarlo.e un diritto di riscatto che l'argentino sta meritando sul campo, ad oggi. Una "possibilità", come l'ha definita Wanda, rimasta tale dopo un pensiero nell'hotel che ospitava le trattative e gli uomini dell'entourage di Icardi. Segrete stanze che rossonere - per Mauro - non lo sono state mai per davvero.