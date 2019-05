L'Inter e Mauro Icardi sono due universi sempre più lontani, destinati quasi inevitabilmente a separarsi dopo mesi di grande freddezza che hanno creato un solco incolmabile. Il club nerazzurro è intenzionato a ripartire da un attaccante con caratteristiche tecniche diverse, oltre che eliminare una situazione scomoda dallo spogliatoio, ed è in attesa del finale di stagione per discutere in maniera più concreta della questione. Oltre che di valutare le eventuali offerte che dovessero arrivare per il bomber argentino.



Nel frattempo, dal portale suning.com, chiaramente riconducibile alla proprietà del club nerazzurro, arriva quello che può essere letto come un ulteriore indizio sulla prossima partenza di Icardi. Nella sezione del sito riservata all'Inter non campeggia più il volto dell'ex capitano nelle vesti di testimonial, bensì quello del difensore Danilo D'Ambrosio. Icardi è stato cancellato anche dalla locandina di presentazione della partita estiva contro la Juventus di International Champions Cup e da quella che informava su una nuova partnership commerciale in Cina del gruppo Suning.