Una foto e dei numeri che valgono più di mille parole.è tornato a postare foto a colori, quelli nerazzurri, sul suo profilo. Ieri avevo postato una criptica immagine in cui, faceva crollare San Siro.Oggi ha invece postato tutti i suoi numeri conaddosso mostrando, nonostante la difficoltà e il periodo di pausa, come anche quest'anno la punta argentina abbia messo a segno numeri più che positivi.Un messaggio anche al mercato? Con la voglia di rimanere in nerazzurro che continua a scontrarsi con quella della società di provare a cederlo.