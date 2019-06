Wanda Nara all’attacco sui social, per difendere la storia d’amore con Mauro Icardi. Negli ultimi giorni alcune riviste di gossip avevano pubblicato una foto che ritraeva l’attaccante con una misteriosa mora, ipotizzando una crisi con la moglie, che si trova in vacanza in Giappone proprio con l’attaccante dell’Inter. La risposta di Wanda è arrivata oggi su Instagram, con una story in cui spiega che in realtà la donna paparazzata con il marito è un’amica di entrambi. Una spiegazione accompagnata da un attacco alla stampa: “È importante essere prudenti quando si informa. I giornalisti hanno l’obbligo di informare con la verità e soprattutto quando ci sono delle famiglie coinvolte. La mia grande amica Barbara Rohner, il suo incredibile marito e i suoi bambini si sono visti coinvolti senza essere famosi... La mia famiglia e io siamo abituati. Tante volte inventano testi, dichiarazioni e situazioni che sono lontane dalla realtà, ma la cosa più grave è quando la stampa sa la verità e prova a vendere una bugia per danneggiare o speculare su notizie costruite”.