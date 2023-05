Vi ricordate ilche i tifosiavevano ribattezzato "serpentesco" per i suoi movimenti in area di rigore? La domanda che potrebbe sembrare strana in realtà non lo è, dato che negli ultimi 4 anni, dal 2019 quando si è trasferito al PSG da Milano, di quelle doti da finalizzatore unico e da bomber velenoso in area di rigore, se ne erano perse le tracce a Parigi. Il prestito al Galatasaray di questa stagione sembrava potesse essere la pietra tombale sulla sua ancora lunga carriera e invece Maurito a Istanbul si è ritrovato ed è tornato a macinare traguardi su traguardi.I numeri di questa stagione parlano dicon una media di, praticamente uno a partita. E gli ultimi due si sono rivelati ancor più importanti perché la doppietta (un gol su rigore e un altro di destro tagliando serpentescamente alle spalle del difensore e beffando il portiere in uscita) rifilata all'Istanbulspor permette, a 3 giornate dalla fine di lanciare ila +8 sul Fenerbahce secondo (ma con una partita in meno) e ae, quindi, terminata questa annata di rilancio ufficialmente dovrebbL'obiettivo del centravanti argentino è però quello di non rimanere più nella prigione dorata parigina.con o senza(la coppia è di nuovo in crisi con la showgirl che ha confermato in Argentina di essere di nuovo separata) come agente, le possibilità di mercato che si apriranno davanti a lui saranno ampie. E fra queste c'è anche un ritorno in Serie A dove ilresta solo sullo sfondo come ultima opzione "low cost" rispetto agli obiettivi giovani, dove lapotrebbe tornare in corsa nel caso in cui non si concretizzassero le permanenze in rosa di Milik e Kean, ma soprattutto dove lasta seriamente pensando a lui per riformulare quasi del tutto il proprio attacco. Scenari, opzioni, decisioni da prendere con un'unica certezza: in Turchia Icardi è tornato un bomber letale. Serpentesco.