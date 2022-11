Dopo il viaggio in Argentina e le polemiche legate alla relazione con il cantante L-Gante, Wanda Nara è tornata a Istanbul dove ha preso una nuova casa proprio accanto a quella di Mauro Icardi per poter stare vicino ai suoi figli.



In alcune storie, pubblicate e poi rimosse, Wanda ha rivelato la Limousine allestita con petali di rosa da Icardi per lei, per provare a riconquistarla e intervistata da Es por ahì, in Argentina, la shogirl non ha chiuso al riappacificamento.



"Siamo cresciuti insieme io e Mauro, vedremo cosa accadrà". In Argentina assicurano che l'ex attaccante di Inter e PSG e oggi al Galatasaray sta facendo di tutto per riconquistarla, mentre Wanda lancia la sua nuova linea di costumi Wanda Swim. Ecco le ultime foto della bellissima Wanda nella nostra gallery.