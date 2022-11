La modella, Liza Kovalenko non è passata inosservata nelle ultime settimane e non solo per il suo fisico statuario. Ama l'Italia (ed è spesso e volentieri qui come dimostrano le sue foto), ma vive in Messico (e la sua popolarità è esplosa con il servizio fotografico su Penthouse) negli ultimi mesi si sta esponendo a mezzo social per lanciare appelli affinché la guerra fra Russia e Ucraina paesi a cui appartiene di origine, cessi del tutto. Appassionata di fitness, si tiene in una forma splendida e no, non ha rapporti di parentela con il centrocampista di Spezia e Atalanta, Viktor. Eccola nella nostra gallery.