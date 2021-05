Quando il gioco si fa duro... Il grande flop di Mauro Icardi, il peggiore in campo. Schierato titolare da Pochettino nella semifinale di ritorno in Champions League sul campo del Manchester City, ieri sera l'attaccante del Paris Saint-Germain ha deluso tutti quanti. A partire dai suoi compagni di squadra, che evidentemente non avevano fiducia in lui visto che non gli passavano la palla. L'argentino ci ha messo del suo, toccando la miseria di 14 palloni più il calcio d'inizio e la ripresa del gioco dopo la rete del vantaggio segnata da Mahrez. Sostituito da Kean al minuto 62, Icardi è uscito da questa Champions senza segnare un gol, né servire un assist. Facendo rimpiangere Mbappé, rimasto in panchina perché ancora alle prese con dei problemi muscolari al polpaccio.



NELLA GALLERY LE REAZIONI SOCIAL ALLA PROVA DI ICARDI



L'Inter si frega le mani ripensando ai 50 milioni di euro (più altri 8 milioni di bonus) incassati dal PSG. Anche perché al suo posto è arrivato un certo Lukaku (leader in campo e nello spogliatoio), che ha trascinato i nerazzurri allo scudetto a suon di gol e giocate per la squadra. I tifosi interisti non rimpiangono Maurito e la sua moglie-agente Wanda Nara, anzi li deridono sui social. Dove si scatenano pure gli juventini, che invitano i loro dirigenti a non riportarlo in Italia. In tal caso l'Inter incasserebbe altri 15 milioni di euro, come previsto da una clausola inserita nel contratto di trasferimento a Parigi.