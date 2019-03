Per scrivere all'Avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su

Gentile Procuratore,scrivo per chiedere alcuni informazioni di tipo tecnico sul caso Icardi. Il suo infortunio è reale o diplomatico? Perché nel caso fosse reale mi sembra si stia facendo molto rumore per nulla. Icardi non sta giocando in campionato non per una presa di posizione da parte della società neroazzurra nei suoi confronti, ma perché l'ex capitano dell'Inter, essendo infortunato, non può essere convocato. La conferma di tutto questo è arrivata in questi giorni, visto che Icardi non potrà neppure rispondere alla convocazione in nazionale. Ma siamo sicuri che la Federazione argentina accoglierà di buon grado la mancata risposta alla convocazione in nazionale? Non vorrà accertarsi se l'infortunio di Icardi sia reale o meno? Mi chiamo Federico, ho 30 anni, e scrivo da Brescia. Grazie in anticipo per un'eventuale risposta.. L'indisponibilità del calciatore a scendere in campo si evince proprio dalla sua. Le polemiche intorno al calciatore sono ben altre, ma non è questo il tema da te posto alla nostra attenzione.(Rilascio dei calciatori per le squadre nazionali), del Regolamento FIFA che testualmente recita: "Un calciatore che, a causa di infortunio o malattia, non sia in grado di rispondere alla convocazione della Federazione Nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, è tenuto, ove la Federazione lo richieda, a sottoporsi ad una visita da parte di un medico scelto dalla Federazione stessa.".A questo punto passo la palla agli utenti di: Icardi non gioca per volontà dell'Inter oppure solo perché è infortunato e, quindi, citando Shakespeare, si sta facendo del "caso" Icardi "molto rumore per nulla"?