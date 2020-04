Lo stop dei campionati per l'emergenza coronavirus lascia spazio alle riflessioni sul futuro. Lo sa, per cui le prossime settimane potranno essere decisive. L'idillio tra l'argentino e ilè finito, dopo un avvio straordinario sia a livello di impiego che di rendimento, qualcosa si è spezzato e Maurito è stato degradato: già prima della sospensione delle attività,. Ne ha risentito la relazione con Thomas Tuchel, ne ha risentito soprattutto il feeling con Parigi: Icardi e Wanda Nara sono pronti a salutare e a fare ritorno all'Inter , proprietaria del cartellino, per poi decidere la prossima destinazione, con lacome pista calda e ilnei sogni dell'attaccante argentino. Ma l'ultima parola non spetta solo a loro., sottolinea oggi L'Equipe, chiamato a prendere un'importante scelta nelle prossime settimane:. In caso positivo, Icardi sarebbe chiamato a rispettare il contratto come da accordi presi la scorsa estate e si vedrebbe negato il ritorno a Milano. Una situazione ancora incerta come è incerto il ds brasiliano, perché se da una parte c'è un legame ormai spezzato tra l'attaccante e il club parigino, dall'altra c'è la possibilità di assicurarsi una carta da giocare la prossima estate sul mercato, quando tante società europee saranno alla ricerca di un centravanti. Icardi vuole tornare, il PSG riflette e l'Inter aspetta: settimane decisive per il futuro di Maurito.