ima scelta per la rivoluzione d'attacco bianconera fin da quando poi si virò con forza verso il pagamento della clausola rescissoria di Gonzalo, a più riprese la Juve ha provato a strapparlo all'Inter. Senza successo. Ma alla Continassa c'è sempre la pazienza tra le virtù principali, soprattutto sul mercato.Con lo stesso Maurito che non ha mai smesso di strizzare l'occhio a un possibile futuro in bianconero, d'altronde la carta d'identità dice 27, per un centravanti il definitivo salto di qualità inizia proprio ora.Se nel 2016 è stata l'Inter a tirarsi indietro sul più bello, poi le cose tra i due club non sono di certo migliorate. Fallito l'assalto anche nel 2018, solo uno scambio con Paulo Dybala avrebbe reso possibile il colpo nel 2019. Negli scorsi mesi poi, nonostante la possibile sponda del Psg con il riscatto dell'argentino potenziale vantaggio per la Juve, l'effetto coronavirus ha spazzato via dai tavoli questo colpo per l'attacco.Una storia destinata a non cambiare pure dopo il prossimo ritorno in campo, l'infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane dovrebbe essere ormai alle spalle. E allora Icardi a lasciare Parigi ci pensa, in tal senso resta la Juve per lui una prima scelta se non la prima in assoluto.Così come lo stesso Icardi resta una prima scelta per la Juve.