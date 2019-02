Mauro Icardi sta vivendo il suo momento più difficile da quando è all'Inter. I pochi gol prima, la trattativa per il rinnovo nel mentre, la fascia da capitano tolta e l'esclusione dai convocati per Europa League e Serie A. Ufficialmente fuori per un problema al ginocchio che lo costringe a terapie solitarie lontano dalla squadra, Maurito ha ricevuto oggi gli auguri della società e dei compagni, ma la situazione resta da monitorare.



VISITE DOMANI - Come riporta Sportmediaset, infatti , domani il centravanti dell'Inter sosterrà visite mediche di controllo, su prescrizione del dottor Piero Volpi, in quanto la società interista vuole vederci chiaro sulle condizioni dell'ex capitano. Marotta, nei giorni scorsi, aveva dichiarato: "Infortunio? Dobbiamo credergli". E vogliono capire meglio.

.