Mauro icardi al PSG, siamo alla fase dell'ambientamento. L'argentino sta scegliendo dove vivere, sta organizzando ogni passaggio formale della sua nuova esperienza e intanto arrivano ulteriori dettagli su quello che sarà il suo contratto con il Paris Saint-Germain: l'entourage di Mauro ha dato il via libera al rinnovo con l'Inter alle stesse cifre (poco più di 5 milioni) anche fino al 2022, ma a Parigi guadagnerà in realtà 7 milioni all'anno più bonus che superano gli 1,5 milioni. Se poi dovesse essere riscattato, dal giugno 2020 si passerebbe a uno stipendio più alto da 10 milioni bonus compresi, gran parte di questi facilmente raggiungibili e altri vincolati ai suoi gol.





LA TENSIONE - C'è da raccontare che proprio all'alba dell'ultimo giorno di mercato c'è stata una sfuriata di Mauro direttamente con chi ha provato a convincerlo fino all'ultimo. Perché sì, anche nella notte Icardi spingeva per rimanere all'Inter pur senza giocare, una decisione da cui non ha voluto smuoversi per tanti mesi. "Io rimango qui", ripeteva Mauro mentre Wanda e i suoi collaboratori estenuati le hanno provate tutte. Icardi si è convinto in mattinata per poi partire subito dopo, la sfuriata è stata pesante e fino all'ultimo il PSG ha temuto che tutto saltasse vista la scarsa convinzione di Icardi. Poi, nessuna sorpresa finale. Per la gioia dell'Inter.