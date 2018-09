Tra Icardi e Nainggolan non c'è ancora l'intesa necessaria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come anche il centravanti argentino dovrebbe fare di più per sé stesso e per gli altri.



“In due partite non ha ricevuto una sola palla pulita da Nainggolan, arrivato per ronzargli attorno e rompere il suo isolamento. Spalletti ha cambiato tutto il tridente creativo nel corso della partita. Bisogna aprire ponti verso il 9, ma lui deve fare di più per aiutarsi”.