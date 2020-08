Con un post pubblicato sul proprio profilo instagram il centravanti argentino del Paris Saint Germain, Mauro Icardi ha voluto tirare le somme della sua esperienza a Parigi dopo un anno dall'addio all'Inter un club che rappresenta per lui ormai il passato, un passato che non rimpiange più."Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare, verso qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire ... oggi un anno dopo eccoci qui, a testa alta in quello che abbiamo fatto, in quello che abbiamo formato e in quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziare per tutto l'affetto che mi hanno riservato e per aver preso questa decisione presa un anno fa ... oggi la decisione più bella della mia vita"