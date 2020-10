Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ora ai box per un infortunio, parla a sport.fr del suo primo anno in terra parigina: “Non appena sono arrivato, mi sono adattato rapidamente. L'anno scorso, con la mia famiglia, è stato un anno di transizione. Perché mia moglie era rimasta in Italia con i bambini che frequentavano la scuola. Non sapevamo se sarei rimasto a Parigi o no perché ero in prestito al club. Un anno di avanti e indietro, ma quest'anno abbiamo deciso di riportare tutto indietro e iniziare una nuova vita qui. Sono molto felice e ben adattato”