Fra tante parole spese, attacchi, parate e risposte, ha fatto sempre più rumore il silenzio del protagonista principale della vicenda. Mauro Icardi si è ripreso l'Inter, lo ha fatto in campo superando le critiche della stampa, le parole al veleno di Luciano Spalletti e gli insulti dei tifosi piovuti su di lui anche a Genova nonostante la prestazione super messa in campo.



Icardi si è fatto scivolare tutto addosso, ha lavato via l'emozione con un palo un gol e un assist che fanno sorridere tutti, anche i critici più accaniti. E Icardi ha anche interrotto il suo silenzio per celebrare la vittoria nerazzurra sul Genoa con un esemplificativo post su instagram. Un semplice "Forza Inter!" che vale più di mille commenti. La risposta che tutti i tifosi, o forse non proprio tutti, si stavano aspettando. A prescindere da quello che sarà a fine stagione. L'Inter e non Icardi, viene prima di tutto.