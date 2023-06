Mauro Icardi è uno dei nomi più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato, che prenderà il via ufficialmente il 1° luglio. L’attaccante argentino, infatti, dopo aver deluso con la maglia del PSG, si è rilanciato alla grande con il Galatasaray, e ora sembra davvero pronto a tornare nel campionato che più lo ha esaltato, ovvero la Serie A. Secondo gli esperti, l’approdo dell’argentino alla Juventus, in cui c’è da risolvere il rebus Dusan Vlahovic, si gioca a 2,75, mentre si sale a 3,50. I due bookmaker, però, concordano nell’assegnare la quota 3 al Milan, che attualmente vede il solo Divock Origi come alternativa a Olivier Giroud, con Marcus Thuram ormai sfumato. Leggermente più attardata in quota ecco la Roma, che si attesta a 4: anche i giallorossi, infatti, dovranno intervenire nel reparto offensivo, visto il grave infortunio occorso a Tammy Abraham e lo scarso rendimento di Andrea Belotti. Per chiudere il quadro delle italiane, decisamente più suggestiva l’ipotesi Fiorentina, che vale 12 volte la posta.