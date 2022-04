Mauro Icardi e il Paris Saint Germain si diranno addio in estate in largo anticipo sulla scadenza del suo contratto. La punta argentina non è più considerata importante per il club che si è reso conto delle difficoltà dell'ex-Inter e sta rimpiangendo l'operazione. L'addio riporta Le Parisien è scontato, ma difficilmente ci sarà spazio per lui per un ritorno in Serie A.