Intervistato dal sito ufficiale del Paris Saint Germain, l'attaccante ex-Inter e oggi al PSG, Mauro Icardi, ha parlato del suo futuro. Oggi la punta argentina è uno degli obiettivi di mercato della Roma e piace anche alla Juventus, ma non ha aperto all'addio.



QUI STO BENE - "Quando sono arrivato in prestito, ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra È stato un buon anno, per cui sono molto contento che il club abbia deciso di confermarmi in squadra e propormi un contratto di 4 anni. Per me è un onore e un orgoglio, come ho detto fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui. A Parigi mi sento bene, sono in una grande squadra che vince titoli. Qui c'è tutto quello che un calciatore può volere".