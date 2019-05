Icardi può tornare in orbita Nazionale. L'apertura del C.T. della Seleccion, Lionel Scaloni, che mercoledì 15 diramerà la lista dei convocati per la Copa America, fa sperare l'attaccante argentino che dal 2013 ha vestito la casacca Albiceleste solamente in otto occasioni.



MESE IMPORTANTE - Scaloni ha infatti parlato di "mese importante" per sciogliere gli ultimi dubbi legati alla rosa su una decisione che di base "è già stata presa, perché porteremo certamente tre attaccanti". La scelta ricadrà quindi tra Lautaro Martinez, Sergio Aguero, Mauro Icardi e Matìas Suarez.