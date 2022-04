Con molestias durante el calentamiento, @MauroIcardi le dejará su lugar en el equipo a Eric Junior Dina Ebimbe.#SCOPSG https://t.co/ylL6MRnbLA — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 20, 2022

Mauricio Pochettino aveva scelto di ridargli fiducia e farlo tornare titolare nella sfida contro l'Angers valida per il 33esimo turno della Ligue 1 e che potrebbe dare il titolo al PSG, ma, 3 mesi dopo l'ultima volta, non ha potuto completare il ritorno in campo perché, colpito nel corso del riscaldamento, è stato costretto a dare forfait.