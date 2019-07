I campioni d'Europa del Liverpool cedono per 3-2 in ICC: la squadra allenata da Jurgen Klopp, nell'amichevole disputata al Notre Dame Stadium di South Bend, perde per 3-2 contro il Borussia Dortmund, con le reti tedesche firmate da Paco Alcacer, Delaney e Bruun Larsen, mentre per gli inglesi segnano Wilson e Brewster su rigore.