Terzo ed ultimo impegno nell'International Champions Cup per il Milan, che alle 18.30 italiane scende in campo a Cardiff contro il Manchester United. Banco di prova importante per i rossoneri, reduci dalle sconfitte contro Bayern Monaco e Benfica, nonostante un buon gioco espresso. Giampaolo deve rinunciare a Paquetà, tornato al lavoro solo da pochi giorni, e a Duarte, che - in attesa dell'ufficialità - è tornato in Brasile per alcune questioni burocratiche. Aggregato al gruppo, invece, Rafael Leao, che tuttavia non scenderà in campo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Rojo, Lindelof, Shaw; McTominay, Matic; Pereira, Mata, Martial; Rashford. All: Solskjaer.



MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Castillejo. All: Giampaolo



LA CRONACA