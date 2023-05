Jude Bellingham é vicinissimo a essere il prossimo colpo di mercato del Real Madrid. Una notizia che interessa anche al Milan perché, secondo quanto appreso, i Blancos starebbero valutando la possibilità di inserire Brahim Díaz nell’operazione con il Borussia Dortmund per abbassare l’esborso economico. I gialloneri infatti valutano il proprio gioiello non meno di 120 milioni di euro.



DÍAZ DECISIVO - Díaz aspetta notizie per il suo futuro. Ora la testa dello spagnolo è rivolta solo al campo e a chiudere al meglio la stagione riportando il Milan in Champions League. Poi arriverà il momento delle scelte definitive e la sua volontà sarà decisiva. Brahim ha sempre manifestato riconoscenza è amore nei confronti del Real Madrid e del club rossonero, un cuore diviso a metà. Qualora l’opzione Borussia Dortmund dovesse prendere quota andrebbe valutata anche la disponibilità del ragazzo al trasferimento in Bundesliga.



POSIZIONE MILAN - Il Milan dal canto suo mantiene vivi i contatti sia con l’agente che con gli intermediari di Brahim Díaz cercando di mantenere ogni strada aperta. Al momento non risultano ancora accordi fatti per il rinnovo con il Real Madrid, la partita è appena iniziata e c’è un nuovo, possibile, concorrente: il Borussia Dortmund che è alla ricerca di un 10 sul mercato.