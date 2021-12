Nonostante questo, il club rossonero ha colpito, in qualche modo, Jurgen. Sì, l'allenatore delprimo a punteggio pieno nel girone dei rossonero, ha esaltato, nel post partita, la squadra die il progetto, capitanato da: "​Non meritava l’ultimo posto. Mi piace molto il progetto del Milan. C’è il giusto mix di giovani e di gente esperta. E’ un’ottima squadra quando sono al completo, ora ha troppi infortunati. Ma se il gruppo resta unito così sarà davvero molto interessante quello che accadrà nei prossimi anni. Sarà entusiasmante”.E così è, al di là di un ultimo posto in un girone proibitivo: i campioni d'Inghilterra, i campioni di Spagna e una squadra capace di spingersi fino ai quarti di finale di Champions la passata stagione., in quell'incostanza tipica di chi si riaffaccia dopo anni nella competizione più importante di tutte. La strada è comunque tracciata e anche Klopp se n'è reso conto. E in conferenza ha dato anche qualche consiglio ai rossoneri.Gestione degli infortuni, chiaramente, ma soprattuttoSe il modo di giocare europeo e il mix tra giovani e anziani è già identificabile, ora bisogna puntare alla conferma del blocco, cercando di non perdere i pezzi da 90. Detto cheandrà via, i rossoneri stanno cercando di confermare tutti gli altri, da, passando per, dopo aver blindatoe ridato fiducia a. Con Maldini e Massara pronti anche a inserire nuovi volti:è già preso,sta crescendo esponenzialmente da Juric al Torino, gli occhi degli osservatori si muovono in giro per il mondo per altri talenti. Insomma, un progetto chiaro. Che ha colpito anche gli occhi di Klopp. Il tedesco che ha vinto tutto a Liverpool. Ma dal quarto anno...