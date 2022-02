Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha rilasciato una intervista a Milannews.it.



C’è stato qualche altro che l’ha colpita particolarmente?



“Brahim Diaz, ho visto in lui il temperamento del fuoriclasse. E si è visto dalle prime partite che è sceso in campo che questo ragazzo ha qualcosa in più…”.



E di Maignan cosa ci dice?



“Ad oggi Mike è una certezza. Ha una personalità strabordante, ha un modo tutto suo di interpretare il ruolo che potrebbe esporlo a degli errori ma dalla sua ha un’efficacia e una plasticità pazzesche. Se rivedo un po’ di Dida in lui? No, Dida era più elegante, più classico. Maignan è un fascio di nervi che sta in campo in maniera incredibile”.



A chi lo paragonerebbe?



“Se ve lo dicessi non ci credereste, ma lo paragonerei ad un mio compagno che di gol ne faceva tanti”.



E chi sarebbe?



“George Weah perché non capivi mai come riuscisse a fare certe cose”.