“Tatarusanu ha fatto un miracolo parando il rigore nel derby. Non dico che stia giocando meglio di Maignan, ma a parte un po’ di personalità in meno sta facendo delle parate incredibili. È un bravissimo portiere e bisogna riconoscergli di essersi preparato bene e di essersi fatto trovare pronto in questo momento”. Così Mario Ielpo a MilanTv.