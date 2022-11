. L’allenatore oggi campione d’Italia aveva sfruttato quelle infinite settimane per riflettere sulle proprie idee di calcio e conoscere meglio i propri giocatori e la squadra ne aveva immediatamente beneficiato. Quello visto nella seconda parte di stagione, giocata in estate, era tutto un altro Milan., un’infinità per chi non dovrà giocare il Mondiale e. Quella che ricomincerà dopo la sosta sarà una Serie A molto diversa.L’idea in testa ce l’ha già da un po’ Stefano Pioli. Lo dicono il suo sorriso e la sua risposta divertita alla domanda che gli è stata posta due giorni fa al Teatro Regio di Parma ( LEGGI QUI le sue dichiarazioni). Sa che ci sono alcune cose che non hanno funzionato, alcuni dettagli da sistemare per tornare a fare paura al Napoli. In(15 gol subiti a fronte dei 18 della passata stagione nello stesso numero di partite).. Questo significa che il Milan dovrà fare ancora meglio della passata stagione da gennaio in poi.(4 in meno dell’anno scorso)Sarà fondamentale trovare nuove soluzioni offensive, soprattutto per evitare di’, come successo l’anno scorso e in parte anche quest’anno con la Cremonese.Un’altra questione è, il cui apporto è stato quasi nullo in questa prima parte di stagione. Sono ragazzi giovani e vanno aspettati, questo sì, ma potrebbero essere proprio loro a dare quella freschezza che è mancata in alcune partite., senza la pressione di campionato e Champions, conoscerli meglio personalmente e riflettere su quello che possono dare alla causa in termini tecnici e tattici, lavorando sulla loro convinzione e sui loro compiti in campo.. Di certo troveranno un gruppo mentalmente sul pezzo, il che aiuterà molto da questo punto di vista, ha assicurato.Infine, dopo la sosta Pioli potrà contare su: il fuoriclasse fra i pali Mike, il capitano Davide, una preziosa alternativa tattica a Messias sulla destra come Alexise infine Zlatan, arma, ancora letale, quando la palla scotterà.. I rossoneri, se conosciamo Pioli, ne verranno fuori rinforzati.Da una pausa forzata è nato il Milan del diciannovesimo scudetto. Oggi, i difetti da limare sono infinitamente più piccoli:. Come allora, sarà difficile prevedere i risultati a lungo termine. Sul breve, invece, l’obiettivo è la rincorsa al Napoli. La caccia è aperta, Spalletti e Kvaratskhelia permettendo.