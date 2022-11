. Si parlerà pochissimo di calcio giocato, anche perché ci saranno solo allenamenti e amichevoli. Si parlerà quasi esclusivamente diLa durata della sosta e le novità regolamentari si prestano a operazioni importanti e anche ache non hanno ben figurato nel primo scorcio di stagione.Nel panorama europeo abbiamo per esempio assistito allo sfogo di Cristianoche vuol trovare un accordo sulla buonuscita con lo United, mentre a livello nostrano abbiamo ascoltato la conferenza diche, di fatto, consiglia alla proprietà di licenziarlo. Cose che di solito accadono a fine stagione. A nostro avviso assisteremo a numerose dinamiche analoghe in questo caldo autunno.. Alle voci, alle trattative e agli scenari. Ma questo non significa che tutto questo bailamme si concretizzerà in vere e proprie operazioni.: “inutile comprare tanto per comprare, tanto vale dare fiducia ai giocatori che sono in rosa”. Questa stessa filosofia espressa a chiare lettere nel gennaio 2022 era quella che, sfumato un grande colpo in difesa (Botman ???) per sostituire il lungodegente Kjaer, ha portato Maldini a dare fiducia atitolare al centro della difesa. Una scelta che, a posteriori, si è rivelata determinante per la cavalcata culminata con lo scudetto.Seguendo questa stessa linea, sicuramente Maldini preferiràe che hanno vissuto questi mesi come ambientamento nella nuova realtà calcistica piuttosto che tornare sul mercato. Anche perché, non ci risulta cheper i cartellini o per gli ingaggi dei calciatori.Quindi, al netto di alcune doverose operazioni in uscita come la partenza die, conseguentemente, di trattative per trovare i sostituti, non ci aspettiamo un mercato di riparazione invasivo né tantomeno dispendioso. Sinceramente non ci sentiamo di dar torto alla società che, utilizzando questa strategia, l’anno scorso era riuscita a ottenere risultati strepitosi sia a livello sportivo sia nell’ambito della valorizzazione delle risorse.Il primo e più roboante è naturalmente, se non altro per l’investimento che è stato compiuto. Ma oltre a lui ci sono Dest ein difesa,a centrocampo, nonchéin attacco.Su alcuni di loro, noi personalmente abbiamo qualche riserva, in particolare su uno.. Che non sia un giocatore da Milan e forse nemmeno da Serie A lo si vede a occhio nudo. Non a caso il tecnico campione d’Italia gli ha dato davvero poco spazio ed è l’unico per il quale si parla già concretamente di un’ipotetica cessione a gennaio.E oltre a loro ci sono glie stiamo parlando dei vari. Senza contare. Se contiamo, tra rientranti e giocatori utilizzati poco o niente il Milan a gennaio potrà contare praticamente su una nuova squadra. Per questo motivo, conoscendo Maldini, è inutile ipotizzare grandi e/o numerosi movimenti di mercato in questa lunghissima sosta del campionato.